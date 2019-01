Tischtennis: WRW-Spitzen zu stark für Wesel

Kleve Tischtennis: DJK Kleve ging gegen die Reserve des Rekordmeisters Borussia Düsseldorf mit 1:9 unter. WRW Kleve war beim Weseler TV erfolgreich.

Herren-NRW-Liga 2: DJK Rhenania Kleve – Borussia Düsseldorf II 1:9. Nicht viel zu holen gab es für die Klever Rhenania gegen die Reserve des deutschen Rekordmeisters auch im Rückspiel. Bei der 1:9 Niederlage (12:27 Sätze) konnten die DJK-Herren die in Bestbesetzung angereisten Gäste aus der Landeshauptstadt nur in den ersten Begegnungen in Verlegenheit bringen. DJK-Spitzenspieler „Jojo“ Kirchner: „ Wir haben leider wieder hoch verloren, aber deutlich besser gespielt als im Hinspiel!“ Mit dem Auswärtserfolg in der Schwanenstadt festigte das junge Borussia-Team - mit Jiaxing Guo, Rafael Schapiro und Takuto Teramae gehören gleich junge Spieler des Jahrgangs 2003 zur Stammformation - in der Tabelle den zweiten Rang. Die DJK-Sechs ziert mit nunmehr 1:23 Punkten weiterhin das Tabellenende. Der erste zählbare Erfolg beim Rückrundenauftakt ging auf das Konto der Rhenania. Die im Hinspiel noch sieglose Spitzenpaarung Andreas Bolda/Kirchner punktete mit einem glatten Dreisatzerfolg gegen Guo/Schapiro zum 1:0 Vorsprung. Den zweiten Doppelerfolg hatten Martin Blume/Oliver Jansen bei einer 2:1 Satzführung gegen Hamidou Sow/ Teramae auf dem Schläger. Nur die Gratulation blieb erwartungsgemäß Simon Jansen/Christian Schlesinger gegen Anton Adler/Jonas Franzel. Nicht belohnt wurde im ersten Einzel des Abends der Kampfgeist von Bolda gegen Jonas Franzel. Dem Düsseldorfer Neuzugang unterlag die Klever Nummer eins nach 1:2 Satzrückstand im Entscheidungsdurchgang. Weitaus einseitiger verliefen dann die nachfolgenden Begegnungen: Sowohl Kirchner (0:3 Adler) als auch Simon Jansen (1:3 Schapiro), Martin Blume (1:3 Guo) und Oliver Jansen (0:3 Teramae) blieb letztlich nur die Gratulation. Die dritte knappe Niederlage des Abends kassierte in der letzten Begegnung des ersten Einzeldurchgangs Schlesinger. Sow setzte sich in der Verlängerung des fünften Satzes mit 14:12 durch. Den neunten Zähler überließ den Gästen nach gut zweistündiger Spieldauer Bolda. Trotz erneut ansprechender Leistung unterlag die Klever Nummer eins Adler im Spitzeneinzel in vier Sätzen.