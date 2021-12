Hunderte Teilnehmer im Kreis Kleve : Corona-Protest erreicht das platte Land

Kreis Kleve Auch im Gelderland gehen immer mehr Menschen auf die Straße. Nachdem es Corona-Spaziergänge bereits in Geldern gab, waren Gegner der Pandemie-Maßnahmen jetzt auch in Kevelaer unterwegs.

Auch in der Region nimmt die Zahl der so genannten „Spaziergänge“ von Menschen, die gegen die Corona-Politik demonstrieren, von Impfskeptikern und Corona-Leugnern zu. Das beobachtet die Kreispolizei. Seit drei Wochen würden sich regelmäßig Personen in verschiedenen Kommunen im Kreisgebiet auf den Weg machen. „An diesem Montag waren die Menschen im Kreis Kleve in so vielen Kommunen wie noch nie unterwegs“, sagt eine Polizeisprecherin.

Die meisten zählte die Polizei in Kleve, wo ihren Angaben zufolge 450 Menschen auf die Straße gingen. Eine Woche zuvor waren es etwa 250 gewesen. „Die Zahl der Teilnehmer hat in Kleve deutlich zugenommen, ganz neu dabei sind Aktionen in Kevelaer und Uedem.“ Während die Polizei in Kevelaer 30 Personen in der Innenstadt zählte, waren es in Uedem gerade einmal vier. Im Gelderland waren die Impfskeptiker am Montag auch in Wachtendonk, Geldern und Nieukerk unterwegs. Bereits am Sonntag hatten sich 24 Personen am Rathauspark in Issum getroffen.