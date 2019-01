Regionaltagung auf der Wasserburg Rindern: Hospizgruppen tauschen sich in Kleve aus

Auf der Wasserburg Rindern in Kleve fand die Regionbaltagung der Hospizgruppen am Niederrhein am Samstag statt. Foto: Wasserburg

Kleve Die Regionaltagung mit 250 Teilnehmern auf der Wasserburg Rindern war mit dem Thema „Versöhnungswege“ überschrieben.

250 ehrenamtliche und hauptamtliche Mitarbeiter der Hospizgruppen Unterer Niederrhein trafen sich an zwei Veranstaltungsterminen zum 24. Regionaltag im Katholischen Bildungszentrum, Wasserburg Rindern. In Zusammenarbeit mit der Wasserburg waren Hospizgruppen aus Bedburg-Hau, Bocholt, Dinslaken, Emmerich, Haldern und Rees, Kamp-Lintfort, Kevelaer, Kleve, Rheinberg, Goch-Uedem-Xanten-Sonsbeck und Wesel gemeinsame Veranstalter.

Der Regionaltag war mit dem Thema „Versöhnungswege?!?“ überschrieben. Dazu sagte Barbara Blau, Fachbereichsleiterin Caritas und Sozialethik, in der Wasserburg Rindern: „Stirbt es sich leichter, wenn ich versöhnt Abschied nehmen kann? Für ein friedvolles Sterben ist es meist wichtig, seine ‚Angelegenheiten’ zu regeln, ‚offene Rechnungen’ zu begleichen oder in manchen Angelegenheiten und Beziehungen ‚reinen Tisch’ zu machen. Die besondere Nähe im Angesicht des Todes bietet manchmal die Möglichkeit, alte Verletzungen und eigenes Versagen zur Sprache zu bringen.“

Renate Hirt, Koordinatorin, Ambulante Hospizarbeit Kamp-Lintfort, ergänzte: „Versöhnung hat für mich auch etwas mit Akzeptanz zu tun. Wenn ich mich bemühe, den anderen zu verstehen, ist das schon der erste Schritt zur Versöhnung.“ Petra Bahr-Rüschkamp, Koordinatorin, Malteser Hilfsdienst, Hospizdienst am Niederrhein, fasste ihre Erkenntnisse wie folgt zusammen: „In Familien schwelen häufig jahrelange Konflikte, durch Missverständnisse, Kränkungen und Verletzungen. Und dennoch äußern die meisten Menschen im Angesicht des Todes den Wunsch, ihren Lebenskreis in Frieden mit sich und ihren Angehörigen oder Zugehörigen zu vollenden.“ Birgit Stienen, Koordinatorin, Ambulanter Hospizdienst der Caritas Geldern-Kevelaer, stellte die Frage: „Wie halte ich es als Ehrenamtlicher aus, wenn es keine Versöhnung gibt? Wie unterstütze ich die Betroffenen? Was ist meine Rolle am Sterbebett?“