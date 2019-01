Sanierung wird vorbereitet: Stützpfeiler aus Stahl für Brücke am Klever Ring

Kleve Die Pfeiler sind Vorboten der Sanierungen im Jahr 2020. Mittelfristig muss die Brücke abgerissen und neu aufgebaut werden.

Das Thema Brückensabriss wird schon lange vor sich her geschoben. 2013 warnte ein Mitarbeiter von Straßen NRW in Sachen Brücke über die Spyckstraße: „Die Brücke hat Defizite, die aus wirtschaftlicher Sicht nicht instand gesetzt werden können. Sie muss komplett abgerissen und neu gebaut werden.“ So macht Korrosion der Brücke zu schaffen. Der Rost greift die Spannungsglieder an. Ein weiteres Problem sind die Fugen, die es zulassen, dass Wasser in die Brücke eindringt. Zudem sind an verschiedenen Stellen bereits Risse an Fertigteilen aufgetreten. Der Mitarbeiter erklärte 2013, dass die Lebensdauer einer Brücke etwa 100 Jahre betrage. 1976 wurde der 90 Meter lange Überweg gebaut, um den Klever Ring fertigzustellen. „Der heutige Zustand macht einen frühzeitigen Abbruch erforderlich“, hieß es damals.