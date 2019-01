Kleve : Studium Generale: Vortrag über Hochwasserschutz

Hans-Heinrich Beenen ist einer der Referenten am Dienstag auf dem Campus Kleve. Foto: Evers

Kleve Jan van der Molen, Professor an der Hochschule Rhein-Waal, Deichgräf Hans-Heinrich Beenen berichten am 15. Januar, 19 Uhr, auf dem Campus Kleve über Hochwasserschutzes und die grenzüberschreitende Zusammenarbeit.

(RP) Das diesjährige Studium Generale widmet sich dem Schwerpunktthema „Wasser“. Mit dem Vortrag „Hochwasserschutz im Kreis Kleve und grenzüberschreitende Aspekte des Hochwasserschutzes im allgemeinen“ setzen die Referenten Jan van der Molen, Professor für Governance grenzüberschreitender Allianzen mit dem Schwerpunkt Wasserwirtschaft an der Hochschule Rhein-Waal, und Hans-Heinrich Beenen, Deichgräf des Deichverbands Xanten-Kleve, die Veranstaltungsreihe am 15. Januar um 19 Uhr fort.

Vor dem Hintergrund des Klimawandels ist der Hochwasserschutz ein besonders dringliches Thema. Bei der Veranstaltung geht es vor allem um die Fragen, wie im Kreis Kleve mit den heutigen Herausforderungen dazu umgegangen wird und wie dabei die Zusammenarbeit mit den Niederlanden gestaltet ist. Was sind die grenzüberschreitenden Aspekte des Hochwasserschutzes, was können wir davon lernen und wie wird dies an der Hochschule eingesetzt? Antworten liefern die Referenten, indem dem sie die für sie alltägliche Praxis des Hochwasserschutzes und die grenzüberschreitende Zusammenarbeit beleuchten.