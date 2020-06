Besonderes Konzert : Uraufgeführte „piano pieces“ für Beethoven

Kleve Das Klever Konzert des besonderen Kompositionsprojektes nicht im Kurhaus sondern in der Stadthalle. Die Pianistin Susanne Kessel wird die Stücke anmoderieren, es wird keine Pause geben.

Das Klever Konzert des besonderen Kompositionsprojektes „250 piano pieces for Beethoven“ der Pianistin Susanne Kessel findet nun endlich statt, und zwar am Sonntag, 21. Juni, 18 Uhr, in der Klever Stadthalle und nicht im Museum Kurhaus. So kommt auch das Stück „Werden Menschen Brüder? Alle?“ der Komponistin Miranda Driessen, für das die Stadt Kleve die Notenpatenschaft übernahm, zur Aufführung.