Klever Werke in Köln : Matarés Köln-Relief aus Stahl für Kleve

Das brennende Köln ist ein Relief aus der Pfingsttür des Kölner Domes. jetzt bekam das Museum Kurhaus Kleve das monumentale Teil auch als Stahlguss. Foto: Museum Kurhaus Kleve

Kleve Für die Beuys-Ausstellung in der Domschatzkammer gaben die Museen Schloss Moyland und Kurhaus Kleve viele Leihgaben nach Köln. Erstmals ist der große Stahlguss von Matarés Köln-Relief zu sehen, das jetzt nach Kleve kam.

Ewald Mataré hatte den Auftrag, die Türen des Kölner Doms zu gestalten und zu entwerfen. Zu den Motiven, die sich in den Türen finden, gehörte auch die Auseinandersetzung mit der Zerstörung der Domstadt im Zweiten Weltkrieg. Mataré zeichnete das Relief des brennenden Kölns. An den Gipsen, die nach den Vorzeichnungen Matarés geschnitten wurden, um davon später die Abgüsse machen zu können, arbeitete Joseph Beuys als Schüler Matarés mit. Immer wieder begutachtete der Meister die Vorlage. So lange, bis aus seiner Sicht Köln brannte, die Flammen wie ein großes Ornament rund um den Dom züngelten.

Als ein großer Teil der Werke von Ewald Mataré Ende der 1980er Jahre nach Kleve ging und das Kurhaus den Untertitel „Ewald-Mataré-Sammlung“ bekam, kam einer der Bronze-Güsse dieser Szene nach Kleve. In die Stadt, die das Andenken an Mataré hochhält und in der Beuys, der an den Gipsen mitarbeitete, geboren wurde. Als die Werke aus der Portigon-Sammlung des Landes an die Museen in Nordrhein-Westfalen verteilt wurden, bekam das Kurhaus noch einen anderen Abguss dazu. Der war bis dahin kaum bekannt und ist inzwischen in das Werkverzeichnis von Mataré aufgenommen. Es ist ein Stahlguss des Reliefs, 150 Kilogramm schwer, rund 1,6 mal einen Meter groß.

„Es ist spannend zu sehen, wie Mataré mit dem Material experimentierte, wie er versuchte, die Unterschiede zwischen Bronze und Stahl herauszuarbeiten“, sagt Valentina Vlasic, Kuratorin im Museum Kurhaus Kleve. Jetzt ist die Platte erstmals wieder zu sehen – allerdings nicht in Kleve, sondern in der Kölner Domschatzkammer, die sich in einer Ausstellung dem frühen Beuys widmet.

Der Schwerpunkt der Kölner Ausstellung liegt auf der Zeit von Beuys‘ Studium bei Mataré an der Staatlichen Kunstakademie Düsseldorf zwischen 1946 und 1953 und den ersten Jahren seiner künstlerischen Tätigkeit bis 1955. In dieser Zeit war er unter anderem auch an der Ausführung der Südquerhaustüren des Kölner Domes von Ewald Mataré beteiligt, damals schon Meisterschüler.

Und da dies eine Ausstellung über diese Zeit von Beuys und seine Beziehung zum Kölner Dom sein soll, dürfen die Arbeiten aus der Klever Sammlung zu den Domtüren nicht fehlen. Zur Erweiterung des Museums Kurhaus um die Räume des Friedrich-Wilhelm-Bades erwarb das Kurhaus die Arbeiten von Beuys, die er in den 1980er Jahren zum Domjubiläum machte. Damals waren Künstler eingeladen, zum Thema „Mein Kölner Dom“ zu arbeiten. Dazu hatte Beuys erneut die Domtüren im Visier, von denen er Fotos raumhoch vergrößern ließ und bearbeitete. Denn er hatte nicht nur das Relief des brennenden Kölns in den Gips geschnitten, er hatte auch als glitzerndes Teil eines Mosaiks seinen Rasierspiegel dort eingearbeitet, der allerdings verloren ging. Auch dieses Werk wurde nach Köln ausgeliehen. Beuys distanzierte sich später von der Gestaltung der Türen durch Mataré.

Als frühes Werk aus Kleve ist zudem Beuys blockhafte wie feine Madonna dabei zusammen mit weiteren Beuys-Arbeiten auf Papier. Wer den frühen Beuys zeigen will, kommt auch an der Stiftung Museum Schloss Moyland nicht vorbei. Mit Kleve zusammen gehört die Stiftung zu den wichtigen Leihgebern der Ausstellung. Moyland gab 15 Werke aus seiner Sammlung, darunter das Sonnenkreuz. Ein Teil der Kölner Ausstellung befasst sich mit dem Thema des Kreuzes.