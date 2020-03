Verdienstkreuz für Musiker : Mit der Musik und Kleve tief verbunden

Kleve Boguslaw Jan Strobel bekommt das Bundesverdienstkreuz. Ein Porträt des Musikers.

Prof. Boguslaw Jan Strobel wird das Bundesverdienstkreuz am Bande verliehen. Der mittlerweile in Belgien wohnende Pianist und emeritierte Professor der Robert-Schumann-Hochschule Düsseldorf lebte Jahrzehnte in Kleve und fühlt sich der Stadt tief verbunden. 2012 erhielt er für sein Wirken bereits den Klever Johann-Moritz-Kulturpreis. Geboren in eine Danziger Musikerfamilie – die Mutter Pianistin, der Vater Chordirigent und Geiger – wurde Strobel einerseits musikalisch geprägt, durfte seinen Weg aber ganz frei wählen. So begleitete diesen Weg die Liebe zu zwei Disziplinen gleichermaßen: zur Philosophie und zur Musik. Er legte 1970 sein Konzertexamen an der Chopin-Musikhochschule Warschau ab. Schon als Kind übte er viel und gern am Klavier und las. Im Elternhaus ging es künstlerisch und intellektuell rege zu: Mit Freunden gab es zu Jugendzeiten Haustheater und Diskussionsrunden über soziale und philosophische Themen; so studierte Strobel nicht nur Klavier, sondern auch Philosophie und Ästhetik, war anschließend Dozent dafür an verschiedenen Hochschulen. Von der inneren Spannung, sich für eine der beiden „Lieben“ zu entscheiden, befreite ihn der Zufall: 1978 trat er eine auf drei Jahre befristete Gastprofessur für Klavier an der Robert-Schuman-Hochschule in Düsseldorf an. Die politische Lage in seiner Heimat ließ Strobel in Deutschland bleiben und er verließ 2019 nach 40 Jahren die Düsseldorfer Hochschule, die sein „zweites Heim“ geworden war.