Sophia führt in Museen : Acht Museen, eine App: Arbeit geht weiter

Sophia führt in Museen

Auf Schloss Moyland entstand die Idee zur App rund um Sophia, an der jetzt acht Museen und zwei Hochschulen arbeiten. Foto: Markus van Offern (mvo)

Niederrhein Die Vorstellung der neuen App wurde wegen Corona abgesagt. Doch die Entwicklung geht weiter

Schon geraume Zeit arbeiten Hochschulen und Museen im grenznahen Raum an einer App, die spielerisch zu acht ganz unterschiedlichen Museen führen soll: Die „RheijnLand.Xperiences“ erzählen von Sophia und ihren Abenteuern rund um die Kunst- und Geschichtstempel an Rhein und Maas und Waal. Vor einem Jahr hatte es eine Vorschau auf die App gegeben, die 2017 auf die Schienen gesetzt wurde: Die Idee, mit einer App, mit Story-Telling oder Geocaching ein neues Publikum zu erreichen, basierte auf der Zusammenarbeit zwischen Hochschule Rhein-Waal (HSRW) und Museum Schloss Moyland im Laufe der Ausstellung „Der Himmel so weit“, wie die damalige Museumsdirektorin von Schloss Moyland, Bettina Paust, das Projekt weiland beschrieb.