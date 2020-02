CD-Tipp : Klaviermusik mit jazzigem Feinsinn

Im Haus Koekkoek stellt Christian Spelz das neue Programm auf der CD vor. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Am 21. März stellt Spelz „Be Polar“ im Museum B.C. Koekkoek-Haus vor.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Barbara Mühlenhoff

Der Pianist Christian Spelz legt mit „Be Polar“ seine neue CD vor: Die 15 Titel darauf hat der in Kleve lebende Musiker selbst geschrieben und im Tonstudio Keusgen (Haldern) aufgenommen.

„Be Polar“ steht dabei nicht für etwas Pathologisches, sondern die Widersprüchlichkeiten des Lebens: „Zwei Pole, die einen antreiben und in deren Spannungsfeld man sich ununterbrochen hin- und her bewegt“, beschreibt Spelz seinen Grundgedanken. Beide Pole seien notwendig und wichtig, wenn auch nicht immer ausgewogen: „Freiheit – Geborgenheit, Unabhängigkeit – Abhängigkeit, Planung – Spontaneität“.

In Spelz‘ Musik wird das zwischen Melancholie und Hoffnung mit viel Energie abgebildet. Er ergänzt, der Titel könne auch Imperativ sein: „Be polar!“ – „Sei polarisierend!“ – Widersprüchlichkeit also (aus-)halten und genießen können. Das gelingt in seinen Stücken wunderbar klangschön; Klaviermusik mit Feinsinn, die man gerne und immer wieder hören möchte.

Der Stil des hauptberuflich als Richter am Landgericht Klever arbeitenden Musikers ist klassisch geprägt – ein solides Fundament – mit locker-leichten Einflüssen aus Jazz und seine Stücke erinnern ganz klar an Filmmusik: Emotionen und ein bisschen „Kino durch die Ohren“; auch durch Titel wie „Running notes“, „Carry me home“ oder „Drops and waves“. Einige Stücke schrieb der Pianist schon als Jugendlicher, so z. B. das bezaubernde „Pour maman“, das in der Tat das Lieblingsstück von Spelz‘ Mutter ist. „Kiss from Cologne“ ist eine Hommage an Spelz‘ Lieblingspianisten und größtes musikalisches Vorbild Keith Jarrett und dessen legendäres Köln-Concert: „Seine oft zu hörende Spielweise in der linken Hand hat mich zu diesem Stück inspiriert.“

Das Stück „Breakfast at Berry“ entstand gerade erst im Jahr 2019: Die Töne nach dem Aufwachen im Kopf fing Spelz die Energie sofort ein, der Werktitel rührt von einem gemütlichen Frühstück in der Sonne in einem Café in New York und der 7/8-Takt ist Spelz‘ Lieblingstonart. Ganz persönlich also, was der Künstler dem Hörer offenbart, voll von einem berührenden „Spirit“, den es sich sicher lohnt, bald auch in Kleve live zu erleben.

Denn am 21. März tritt Christian Spelz um 18 Uhr mit seinem Programm „Be Polar“ im Museum B.C. Koekkoek-Haus auf und stellt dort die neue CD vor. Karten zum Preis von 10 Euro sind im Vorverkauf ab sofort bei Buchhandlung Hintzen und dem Museum sowie an der Abendkasse erhältlich.