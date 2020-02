B.C. Koekkoek-Haus : 60 Jahre Museum im Malerpalais

Kleve Plakate schreiben Geschichte: 60 Jahre Museum Haus Koekkoek mit Beuys, Mataré und Mittelalter. Und immer wieder mit seinem Namengeber B. C. Koekkoek. Ursula Geisselbrecht-Capecki erinnert mit Kabinett-Ausstellung an die Zeit.

Da sind die feinen typographischen, teils rein auf Schrift basierenden Plakate von Gorissen, da ist das wunderbare Bild von den Bildschneidern, die in „gotischen“ Buchstaben dunkelrot über einen geschnitzten Engel stehen, da sind die Niederländer der Haager Schule. Dem jungen Beuys widmete Gorissen schon 1961 eine inzwischen legendäre Ausstellung – mit Werken aus der Sammlung van der Grinten. Dazu gab’s von Beuys ein auch an seinen Lehrer Mataré erinnerndes Plakat. Natürlich ist der, Mataré, gleich mehrfach im Obergeschoss vertreten: 1985 in der von de Werd organisierten Ausstellung über den toten Krieger, in dem Plakat zu den Holzschnitten. „Nach der Verabschiedung von Friedrich Gorissen 1976 wurde das Haus und seine Dauerausstellung durch seinen Nachfolger Guido de Werd 1978/79 umgebaut und zu diesem Zweck zehn Monate geschlossen, um dann mit einer neuen Ausstellung wieder eröffnet zu werden“, erzählt Geisselbrecht-Capecki.

Man darf sich an Han Triers spontan gestischen Strich auf dessen Plakat erfreuen, an die farbenfrohen Plakate Walter Flinterhoffs, an die vielen feinen Plakate zu Koekkoek-Zeichnungen, mit dem so vieles begann im Haus, Das schöne Blatt zur Pariser Schule steht zentral auf einer Staffelei. Man darf nicht die Gartenlust-Ausstellung zu Bad Cleve vergessen, die Lust aufs Kurhaus machen sollte. Oder an Nelly, deren wunderbare Fotos vom neuen Medium Fotografie erzählten und vom modernen Tanz: Aufbruch in eine neue Zeit. 1997 sollte auch für Haus Koekkoek eine neue Zeit anbrechen. Da gab es wunderschöne Modelle von Bäderlandschaften in der Balnea-Schau. Die gehört zu den jüngeren Ausstellungen, die in einer Reihe hängen.