Rainer Borsch löst Andreas Fateh ab Klever AG Wohlfahrt mit neuem Vorsitzenden

Andreas Fateh war zwei Jahre lang Sprecher der AG Wohlfahrt. In dieser Zeit war – nicht nur – der Kreis Kleve von multiplen Krisen geprägt. „Corona-Pandemie, Ukraine-Krieg und Flüchtlingskrise sowie Inflations- und Energiekrise – die Wohlfahrtsverbände haben sich aktiv und partnerschaftlich mit den Kommunen und dem Kreis an der Bewältigung der sozialen Folgen beteiligt“, sagt Andreas Fateh rückblickend und macht gleichzeitig auf die Themen der Zukunft aufmerksam. „Die aktuellen Rahmenbedingungen der sozialen Arbeit – Kostendruck und Fachkräftemangel, um nur zwei Beispiele zu nennen – werden den steigenden Anforderungen nicht mehr gerecht. Zukünftig müssen die Teilhabebedarfe der Menschen im Kreis Kleve wieder vorrangig in den Blick genommen werden.“