Oft stecken Mütter beruflich zurück Kita-Schließungen und Einschränkungen – Verbände warnen vor 2024

Wenn das Kita-System in NRW nicht besser finanziert wird, dürfte das gravierende soziale Folgen haben, und zwar sowohl für Familien als auch allgemein für die Städte und Gemeinden, warnen die Verbände der Freien Wohlfahrt. „Wenn jetzt nicht gegengesteuert wird“, sagte Christian Woltering, Landesvorsitzender der Freien Wohlfahrtspflege, am Montag vor der Presse, dann „werden viele Einrichtungen unter den folgenden Bedingungen gezwungen sein, ihre Angebote zu verringern, möglicherweise sogar ganz einzustellen.“ Grob überschlagen würden nach Rechnung der Wohlfahrtsverbände 2024 zehn Prozent der Träger in finanzielle Schieflagen kommen. In der Folge wären etwa 1000 Kitas von Schließungen bedroht, was über den Daumen gepeilt 50.000 bis 70.000 Kinder betreffen würde. Da der gesetzlich verankerte Anspruch auf Betreuung weiter besteht, müssten dann die Kommunen einspringen. Neben Schließungen drohen Einschränkungen des Angebotes.