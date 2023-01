Im Wunderland Kalkar Karrieremesse mit mehr als 100 ausstellenden Firmen

Auch die im Vorfeld beworbene Informationsveranstaltung zu dem Thema „Fachkräftemangel“ fand am ersten Messetag in den Messehallen des Wunderlands Kalkar statt, direkt hinter dem Stand der Kreis-Wirtschaftsförderung. Zunächst präsentierten Annette Keisers und Ilka Mohr, die eine Arbeitspsychologin, die andere Achtsamkeitstrainerin, mit ihrem Vortrag „New Work! – gekommen, um zu bleiben“ Möglichkeiten der Arbeitskräftesicherung. Es folgten Michael Stock, Eures-Berater bei UWV in den Niederlanden gemeinsam mit seiner Kollegin Claudia Günther, Eures-Beraterin bei der Agentur für Arbeit. Sie boten den anwesenden Unternehmen und Besuchern insgesamt 27 Möglichkeiten gegen den Fachkräftemangel. „Es müssen neue Talente gefördert, die Arbeit anders organisiert und die Mitarbeiter gebunden sowie fasziniert werden“, so Stock.