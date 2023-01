Fußball-Testspiel Dreifaches Comeback bei der SGE Bedburg-Hau

Die SGE Bedburg-Hau hat ihr erstes Testspiel in der Wintervorbereitung gewonnen. Der Fußball-Landesligist setzte sich am Sonntag beim Bezirksligisten 1. FC Kleve II mit 4:0 (2:0) durch. Doch weitaus wichtiger als der Erfolg war für SGE-Trainer Sebastian Kaul die Tatsache, dass drei Akteure nach zum Teil langen Verletzungspausen ihr Comeback feiern konnten. Yannik Winkels (Kreuzbandriss) und Sebastian van Brakel (Innenbandriss) standen 45 Minuten auf dem Platz. Falko Kersten (Fußverletzung) wirkte in der letzten halben Stunde mit und erzielte den Treffer zum 3:0 (65.).