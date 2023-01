Fußball-Testspiele Niederlage und Rückschlag für Alemannia Pfalzdorf

Stephan Gregor, der die Alemannia bis zum Saisonende trainieren wird, weil Coach Thomas Erkens aus privaten Gründen eine Auszeit genommen hat, wirkte in der Begegnung auf dem Feld mit. Gut möglich, dass der 38-Jährige, der seine Laufbahn eigentlich nach der vergangenen Saison beendet hatte, auch in der Meisterschaft mitspielen wird, um die Defensive zu verstärken. „Das ist auf jeden Fall eine Option, die wir jetzt haben“, sagte Zeegers, der mit der Leistung der Alemannia zufrieden war. „Die Mannschaft hat auf einem schwer zu bespielenden Platz umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten.“ Moritz Geerissen (70.) hatte das zwischenzeitliche 1:2 markiert. Tobias Maaßen (41.), Norman Kienapfel (50.), Coen Aarts (80.) und Christoph Elspaß (88.) trafen für die Sportfreunde.