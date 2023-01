Erste Sitzung der Brejpott-Quaker Ausgelassene Stimmung im Quaker-Bau

Beim Gardetanz bewiesen die Källesse Quecksprengers mit eingesprungenem Spagat, dass ihnen die lange Corona-Pause nichts ausgemacht hat und sie nichts an Beweglichkeit verloren haben. Michael Meuwsen überzeugte als „Mann von Kasse drei“ in der Bütt. Der „Hüter der verlorenen Pfandbons“ prahlte damit, wie er es genießt, dass die Frauen bei ihm Schlange stehen. Langen Applaus gab es auch für die Brejpott-Tröpfchen und ihren Gardetanz. Nach ihrem Auftritt sang der ganze Saal: „Oh, wie ist das schön“. Das war die passende Kulisse für den Auftritt des Klever Prinzen. Jürgen Kalkes „der Glanzvolle“ zog mit Gefolge in den Bau ein und outete sich als echter Quaker-Fan: „Ich war zehn Jahre hier gerne Sitzungsgast. Deswegen ist es jetzt toll, mal auf der Bühne stehen zu dürfen“, sagte er.