Messe Einstieg Köln Hilfe bei der Berufswahl

Mehr als 130 Unternehmen, Hochschulen und Institutionen aus der Region und ganz Deutschland präsentieren sich in der Kölnmesse. Das „Medien- und Gamesforum“ zeigt zum Beispiel, wie vielfältig das Rheinland hinsichtlich dieser beiden Branchen ist. In der Speakers‘ Lounge sind Vorträge rund um die Themen Ausbildung, Studium und Gap Year geplant. Wer will, kann sein Talent auch an den interaktiven Mitmachstationen auf die Probe stellen.