Zusammenarbeit mit Hochschule Rhein-Waal Klever Tiergarten stellt neue Infoschilder vor

In der langjährigen Kooperation zwischen dem Tiergarten und der Hochschule Rhein-Waal wurden insgesamt schon 42 Schilder erstellt. Die in diesem Jahr neu erstellten Schilder bringen einige Neuerungen im Rahmen des vom Tiergarten erarbeiteten Masterplans „Tiergarten Kleve 20+“ mit sich: Sie zeichnen sich durch eine anschauliche und informative Gestaltung mit wissenschaftlich fundierten Texten aus. Diese Texte adressieren sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch eine breite Masse an interessierten Besucher und die Artennamen sind zusätzlich noch auf Niederländisch aufgeführt. Außerdem werden durch Piktogramme die Lebensweise, Nahrung sowie der Lebensraum kindergerecht dargestellt. Die IUCN-Klassifizierung zeigt, ob sich die Tiere auf der Roten Liste der bedrohten Tierarten befinden. Die Schilder verweisen auch auf Artenschutzprojekte, die der Tiergarten Kleve unterstützt. Mit diesen Neuerungen entsprechen die Schilder den Vorgaben und Ansprüchen des europäischen Zooverbands EAZA (European Association of Zoos and Aquaria) und sind gleichzeitig die ersten Schritte im Rahmen des Masterplans, in welchem der Zoo auf lange Sicht zu einem modernen Natur- und Artenschutzzentrum umgewandelt werden soll.