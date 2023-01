Tischtennis WRW Kleve III feiert wichtigen Erfolg

WRW Kleve III hat seine Chancen auf den Klassenerhalt in der NRW-Liga der Damen durch einen Erfolg in einem Schlüsselspiel im Abstiegskampf erheblich verbessert. Die Mannschaft gewann am Samstagabend die Heimpartie gegen das Schlusslicht Meiderich 06/95 souverän mit 8:1 und hat jetzt vier Punkte Vorsprung vor dem Relegationsrang und dem ersten Abstiegsplatz. „Das war ein enorm wichtiger Sieg. Doch wir sind noch lange nicht am Ziel. Wir müssen sicherlich noch einige Punkte holen, wenn wir in der Klasse bleiben wollen“, sagte Petra Jenisch, Mannschaftsführerin des Tabellensechsten.