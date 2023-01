Fußball-Oberliga 1. FC Kleve fällt auf Abstiegsplatz zurück

„Ich kann meiner Mannschaft überhaupt keinen Vorwurf machen. Das Einzige, was nicht gestimmt hat, war das Ergebnis“, sagte der Klever Trainer Umut Akpinar, der auf den verletzten Kapitän Fabio Forster verzichten musste. In der Innenverteidigung lief durchaus überraschend Dano Evrard an der Seite von Routinier Nedzad Dragovic auf. Tim Haal nahm auf der Bank Platz.