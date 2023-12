Warnung vor Kita-Schließungen 2024 „Stehen in bedrohlicher Krise und von Landespolitik gibt es nichts als warme Worte“

Die Freie Wohlfahrtspflege und der Landesbeirat der Kita-Eltern haben erneut eindringlich vor dem Zusammenbruch der sozialen Infrastruktur in Nordrhein-Westfalen gewarnt. Wenn die Landespolitik nicht endlich reagiere, seien im kommenden Jahr weitere Angebotsreduzierungen oder sogar Schließungen die Folge. Das betreffe alle Bereiche von der Kita über schulische Ganztagsangebote bis hin zur Pflege und sozialen Beratungsangeboten, warnten Sprecher des Initiative „NRW bleib sozial“ am Montag in Düsseldorf.