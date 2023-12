Märkischer Kreis Mann in weißem Van soll Kinder ansprechen

Aus der näheren Region, genauer gesagt aus Halver, Meinerzhagen und Herscheid wird von Zeugen und in sozialen Medien über einen weißen Kastenwagen berichtet. Der Mann, der damit unterwegs ist, soll Kinder angesprochen haben. Wie die Nachrichten-Seite „Come on“ berichtet, sieht die Polizei keine Straftat, doch sei das Verhalten verdächtig. So soll am Dienstag ein 13-Jähriger in Meinerzhagen aus einem weißen Van heraus angesprochen worden sein. Zeugen meldeten weitere Fälle. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen, weist aber darauf hin, dass ungeprüft im Netz verbreitete Warnungen oft aus dem Kontext gerissen sind und für Verunsicherung sorgen.