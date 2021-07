Ermäßigungen für Schüler : Mit dem Schoko-Ticket mobil sein

Niederrhein Die Niag hat eine neue Internetseite für die Bestellung eingerichtet. Das Ticket richtet sich an alle Schülerinnen und Schüler im Alter zwischen 6 und 25 Jahren.

Schülerinnen und Schüler, die nach den Sommerferien mit dem Bus zur Schule fahren, sollten bald ihr Schoko-Ticket bestellen. So kommt es noch rechtzeitig vor dem Schulstart am 18. August an. Darauf weist die Niag hin. Das Ticket ist für alle Busse, Bahnen und Nahverkehrszüge (zweite Klasse) am Niederrhein und im Ruhrgebiet, also im gesamten Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR), gültig. Schüler zwischen sechs und 25 Jahre können es auf der neuen Internetseite https://schokoticket-niederrhein.de digital erwerben. Schüler der Sekundarstufe I haben Anspruch auf einen Zuschuss, wenn der Weg zur nächstgelegenen Schule länger als 3,5 Kilometer ist, Schüler der Sekundarstufe II, wenn der Weg länger als fünf, und Grundschüler, wenn der Weg länger als zwei Kilometer ist.