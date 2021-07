Die Studierenden-Kolumne : Zur Vorlesung ins Fußballstadion

Geldern Unsere Autorin fragt sich, ob sie bis zu ihrem Abschluss die Uni noch einmal von innen sehen wird. Auch im dritten „Online-Semester“ fehlt es ihr an Öffnungs-Strategien und Perspektiven.

Die Mischung aus Sonne, Öffnungen und fortschreitenden Impfungen produzierte in den letzten Wochen in Deutschland einen besonderen Glückscocktail. Aber obwohl alles öffnet, sitzen drei Millionen Studierende noch immer in ihren Zimmerchen statt im Hörsaal. „Vielleicht sollten wir unsere Seminare einfach ins Fußballstadion verlegen“, schreit mir eine Freundin beim Public Viewing mit 300 Leuten zu. Denn während im Wembley-Stadion 45.000 Menschen zusammen die EM feiern, blicke ich weiterhin auf meinen Laptop und starre anonyme, schwarze Kacheln an.