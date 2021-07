Mitmach-Lesungen für Kinder : Klassik für Kinderohren

Veert Bei den Mitmach-Lesungen mit Musikpädagogin und Kinderbuchautorin Heidi Leenen hatten die Kleinen in der Gelderner Kita am Rodenbusch viel Spaß.

Von der Mitmach-Lesung bis zum Kennenlernen von Instrumenten reichte das Programm des Projekts „Klassik für Kinderohren“, das die Erzieherin, Musikpädagogin und erfolgreiche Kinderbuchautorin Heidi Leenen gemeinsam mit den Kids der Tagesstätte am Rodenbusch in Veert erlebte. Begeistert bei der Sache waren die Kinder schon bei den fröhlichen Mitmach-Lesungen an zwei Vormittagen. Heidi Leenen: „Gelesen haben wir aus dem zweiten Elefantenpups-Band. Ziel des Projektes ist dabei, die Kinder spielerisch an die klassische Musik heranzuführen.“ Dabei, so Heidi Leenen weiter, würden die unterschiedlichen Musikstile thematisch eingeordnet. Da gibt es den „Gute-Laune-Reggae“, den „Heimweh-Blues“ oder auch den „Löwen-Jazz“, womit die Kinder in Bewegung kommen und ihren Spaß haben. Finanziert wurde das Musikprojekt aus Mitteln des Familienzentrums Geldern.