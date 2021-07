Die Jugendbuch-Kolumne : Die Geister, die ich rief

Issum Im Jugendbuch-Tipp geht es diesmal um einen Roman von Claudia Siegmann. Beschrieben werden die merkwürdigen Vorgänge in einem Hotel, das vor mehr als 100 Jahren beinahe abbrannte.

Ich stelle diesmal das Buch „In my dreams – Wie ich im Schlaf mein Herz verlor“ von der Autorin Claudia Siegmann vor. In dem Buch geht es um Lu Runmore. Sie und ihre Eltern leben in einem Hotel, dem „Runmore Manor“. Dieses Haus wurde vor 111 Jahren bei einem großen Brand fast zerstört. Merkwürdigerweise träumt Lu oft von dem furchtbaren Feuer, und nach ihren Träumen riechen ihre Haare nach Rauch.