Erfrischung im Natursee : Pack die Badehose ein

Badespaß am Eyller See in Kerken. Foto: dpa/Roland Weihrauch

Kreis Kleve Für alle, die auch bei heißen Temperaturen einen kühlen Kopf behalten wollen, haben wir die schönsten Badeseen in der Umgebung ausgekundschaftet.

Bettenkamper Meer Moers

Das Naturgewässer in Moers ist seit fast 100 Jahren eine Badeanstalt mit nostalgischem Charme. Als Teil eines alten Rheinarmes bietet das Naturbad in der Sommersaison eine schöne Erfrischung: Gespeist aus dem Aubruchsgraben geht das Bettenkamper Meer direkt in den Moersbach über, daher steigt die Wassertemperatur selten über 22 Grad. Für Nichtschwimmer gibt es einen extra markierten Bereich. Das Badewannenrennen findet wegen Corona erst nächstes Jahr wieder statt.

Öffnungszeiten Mo bis So 10-14 Uhr und 15-19 Uhr

Eintritt Kinder und Erwachsene 1,50 Euro pro Zeitfenster (nur Online-Ticket)

Kontakt Krefelder Straße 190, 47447 Moers, Telefon 02841 104458, www.bettenkamper-meer.de

Copa Gochana Goch

Für einen Kurzurlaub muss man nicht ins Flugzeug steigen. Neben dem Familienbad GochNess in Goch lockt in den Sommermonaten ein großzügiger Naturbadesee, der durch Kiesbaggerei entstanden ist. Egal ob schwimmen, Fußball, Volleyball oder einfach faul in der Sonne liegen – an der Copa Gochana ist Platz genug. Am Ufer sonnt man sich am feinen Sandstrand, auf der Liegewiese oder auf der großzügigen Sonnenterrasse. Bei sehr gutem Wetter öffnet die Strandbar Barmuda ihre Pforten, wo Gäste leckere Cocktails schlürfen können.

Öffnungszeiten Mo bis Fr 13-18 Uhr, Sa & So 11-18 Uhr

Eintritt Kinder (bis 15 Jahre) 2 Euro, Erwachsene 3 Euro (nur Online-Ticket)

Kontakt Kranenburger Str. 20, 47574 Goch, Telefon 02827 920010, www.gochness.de

Blaue Lagune Wachtendonk

Ein Fleckchen Südsee vor der Haustür: Das Strandbad Blauen Lagune lockt mit jeder Menge Action: Neben einem riesigen Sandstrand mit Liegewiese und Flachwasserzone für Kinder und Nichtschwimmer gibt es Beach-Volleyball- und Soccerfelder. Gegen eine zusätzliche Gebühr können Wake-Boarder abheben, Stand-up-Paddler übers Wasser gleiten und Adrenalin-Junkies im Aquapark aufdrehen. Wer gar nicht mehr nach Hause möchte, kann in einem der Ferienhäuser übernachten. Auch ein Zeltplatz gehört zum Areal.

Öffnungszeiten täglich 10-20 Uhr

Eintritt 9 Euro, Kinder unter 7 Jahren frei (nur mit Online-Ticket)

Kontakt Jülicher Str. 1-2, 47669 Wachtendonk, Telefon 02839 277, www.blauelagune.de

Xantener Südsee

Der ein Kilometer lange Badestrand ist eine Familienoase mit Liegewiese, Sandstrand, Sprungturm und Badeinseln – und separatem FKK-Strand. Wie eine Landzunge ragt der Strand in den See. Wer nur relaxen möchte, findet fertig aufgebaute Strandliegen unter Strohschirmen (5 Euro pro Tag). Im Sports-Park, einem schwimmenden Wasserspielplatz mit Trampolinen, Klettertürmen, Rutschen und einer Wackelbrücke, kommen Adrenalin-Junkies voll auf ihre Kosten (8 Euro pro Stunde).

Öffnungszeiten Mo bis Fr 12-19 Uhr, Sa & So 10-19 Uhr

Eintritt Kinder (bis 16 Jahre) 3,50 Euro, Erwachsene 7 Euro (nur mit Online-Ticket)

Kontakt Am Meerend (Eingang), 46509 Xanten, Telefon 02801 715656, www.f-z-x.de

Eyller See Kerken

Rund um den Eyller See in Kerken ist es richtig schön idyllisch. Echte Wasserratten haben aber nur Augen für das kühle Nass. Beliebt ist der See auch bei Tauchern. Außerdem gibt es einen Bootsverleih, eine Rutsche für Kinder und eine Plattform, die als Sprunganlage dient. Eine große Liegewiese mit Spielplatz und Volleyballfeld wartet an Land auf Gäste. Für Besucher mit Vierbeiner gibt es eine separate Hundewiese am Westufer (Tageskarte 2 Euro).

Öffnungszeiten täglich 10-20 Uhr

Eintritt Kinder (2 bis 17 Jahre) 3,50 Euro, Erwachsene 5,50 Euro (keine Online-Tickets)

Kontakt Am Eyller See 1, 47647 Kerken, Telefon 02833 601779, www.eyllersee.de

Wisseler See Kalkar

Der rund ein Quadratkilometer große See liegt in unmittelbarer Nachbarschaft zum Ferien- und Campingpark Wisseler See. Er hat einen feinen Sandstrand mit einem seichten Einstieg für Kinder und eine großzügige Liegewiese. Kulinarisch können sich Gäste im Restaurant Campino und der SunSeaBar verwöhnen lassen. Es gibt einen SUP- und einen Tretbootverleih. Gerade erst eröffnet wurde der Aquapark (ab 10 Uhr, 10 Euro pro 45 Minuten).

Öffnungszeiten täglich von 10-18 Uhr

Eintritt Kinder 2,50 Euro, Erwachsene 4,50 Euro, Campinggäste haben freien Eintritt (keine Online-Tickets)