Wirtschaft im Rhein-Kreis Neuss : Standort Niederrhein: Coenen folgt auf Petrauschke

Rhein-Kreis Die Gesellschafter der Standort Niederrhein GmbH haben bei ihrer turnusmäßigen Sitzung Andreas Coenen, Landrat des Kreises Viersen, zu ihrem neuen Vorsitzenden gewählt. Er folgt auf Hans-Jürgen Petrauschke, Landrat des Rhein-Kreises Neuss, der dieses Amt sechs Jahre bekleidet hat. Bei der Staffelübergabe wurde auch ein Blick in die Zukunft geworfen.

Die Standort Niederrhein GmbH ist die regionale Marketinggesellschaft, die national und international über die Wirtschaftsregion Niederrhein und ihre Standortvorteile informiert. Unter der Dachmarke haben sich die Städte Krefeld und Mönchengladbach sowie der Rhein-Kreis Neuss, die Kreise Kleve, Viersen und Wesel sowie die Industrie- und Handelskammer (IHK) Mittlerer Niederrhein zusammengeschlossen. Gemeinsam präsentieren sie sich auf den großen Messen wie Expo Real oder Transport Logistic in München, aber auch bei der Provada in Amsterdam. Darüber hinaus beteiligt sich der Standort Niederrhein an Fachveranstaltungen und kooperiert mit Landeseinrichtungen und anderen NRW-Regionen, Beispiele sind das Deutsch-Niederländische Wirtschaftsforum sowie das jährliche NRW-Sommerfest in Berlin.