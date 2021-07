ADFC im Gelderland gibt Tipps : Das sind die schönsten Fahrradtouren für die ganze Familie

Info

Tour 1

Länge: 13,5 Kilometer

Schwierigkeit: gut geeignet für kleinere Kinder, nur leichte Steigung

Start: Eyller See

Highlights der Tour: Abenteuerspielplatz Eyller See, Paulsen Kreuz (kleiner Parcour im Wald), Pump-Track in Aldekerk (Bruchstraße), Abstecher in Richtung Rahm/Stenden, Pausenstelle beim „Rahmer Lädchen“ mit Aufladestation für E-Bikes und Aussicht auf Auskiesungsfläche, Bauernhofcafe Beyen an der B 9

https://my.viewranger.com/route/details/NDAzMTY5NA

Tour 2

Länge: 18 Kilometer

Schwierigkeit: leicht bis mittel, zwischen Campingplatz Klein Vink und der Grenze ist die Strecke ansteigend und mit gröberem Schotter

Start/Ziel: Parkplatz Waldfreibad Walbeck

Highlights der Tour: über die Grenze in die Niederlande, Schloss Arcen, Pause an der Maas, Hertog-Jan-Brauerei, Thermalbad in Klein Vink, Tipidorf an Schloss Walbeck mit Tieren

https://my.viewranger.com/route/details/NDAzNDA3Ng

Tour 3

Länge: 18 Kilometer

Schwierigkeit: etwas anspruchsvoller und hügelig, nicht für kleine Kinder geeignet

Start: Bahnhof Kleve (P&R-Parkplatz)

Highlights der Tour: über die Europa-Radbahn nach Nütterden, Draisinenbahnhof, Tierpark, Sieben Quellen im Reichswald, Wildgehege Reichswalde

https://my.viewranger.com/route/details/NDAzNjc5Mw