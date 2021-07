Spenden-Aktion „Gemeinsam helfen“ : Schon 100.000 Euro für Flutopfer zusammengekommen

Niederrhein Nach der Hochwasser-Katastrophe in NRW und Rheinland-Pfalz läuft der Wiederaufbau. Dafür ist viel Kraft und Geld notwendig. Auch Volksbank Niederrhein und Rheinische Post sammeln deshalb Spenden. Der Zwischenstand nach einer Woche ist beeindruckend. Ein Großteil ist schon weitergeleitet.

Um den Menschen im Hochwassergebiet zu helfen, sind innerhalb von wenigen Tagen schon rund 100.000 Euro über die gemeinsame Spenden-Aktion „Gemeinsam helfen“ von der Volksbank Niederrhein und der Rheinischen Post zusammengekommen. Zahlreiche Menschen, Firmen und Institutionen aus der Region haben sich direkt auf den Aufruf gemeldet, unter anderem die Enni, die Kreishandwerkerschaft, die Metzgerei Lemken, die Bäckerei Tebart und die Bäckerei Hertrampf. Alle haben gesagt: „Wir müssen helfen!“ Weitere Unterstützer kommen dazu. So wollen Händler des Ossenberger Wochenmarktes zehn Prozent der Einnahmen vom Samstag überweisen, und Turan Akcil will am Montag die Tageseinnahmen seiner Barbershops in Rheinberg spenden. Wir danken allen für diese großartige Unterstützung. Die vergangenen Tage waren „bewegend und ergreifend“, sagte Guido Lohmann. Vorstandsvorsitzender der Volksbank Niederrhein.