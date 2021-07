Orte am Niederrhein, die Kindern und Eltern Freude machen : Ausflugstipps für jedes Wetter

Auf mehr als 50 Trampolinen können die Besucher im Duisburger „Superfly“ nach Herzenslust herumspringen und sich auspowern. Foto: Susanne Wingels

Niederrhein Der Sommer ist für Kinder die schönste Zeit des Jahres. Denn dann bleibt die Schule für sechs Wochen geschlossen. Hier ein paar Anregungen, was sich in der freien Zeit unternehmen lässt.

Traktorenmuseum Pauenhof Sonsbeck Hier gibt es Technik, soweit das Auge reicht! Tatsächlich „versteckt“ sich in Sonsbeck Deutschlands größtes Museum für Traktoren und Landtechnik. Und das ist noch längst nicht alles. Neben den zehn Hallen mit über 360 Traktoren (der älteste ist ein Ford-LTD von 1924) und noch weitaus mehr landwirtschaftlichen Geräten und Motoren (auch aus dem 19. Jahrhundert) können wir hier noch viel mehr erleben. Es gibt einen großen, nostalgisch angehauchten Spielplatz mit angrenzendem Grillplatz, ein Restaurant mit Biergarten, und vor allem die Möglichkeit, Traktor zu fahren, einfach so!

Im Traktormuseum lässt sich Landtechnik bestaunen. Foto: Susanne Wingels

Altersempfehlung ab 6 Jahre; Öffnungszeiten: Mi-So 10-18 Uhr; Preise: Kinder 3 Euro, Erwachsene 5 Euro, Familien 13 Euro, Traktor fahren 15 Euro/halbe Stunde; Kontakt: Balberger Straße 72, 47665 Sonsbeck, Telefon 02838 2271, www.traktorenmuseum-pauenhof.de

Info Cover Buch Niederrhein mit Kindern 2 Foto: Susanne Wingels Zum Buch Die gekürzten Texte stammen aus dem Buch „Niederrhein mit Kindern 2“ (176 S., 17,95 Euro) von Susanne Wingels, erschienen im Gocher Pagina-Verlag. Von der Autorin, die in Kalkar geboren wurde und mittlerweile mit ihrer Familie in Bedburg-Hau lebt, stammt auch der erste Band. Beide Teile sind im Juni in einer komplett überarbeiteten Fassung erschienen mit vielen neuen Tipps für die ganze Familie.

Kamelfarm am Niederrhein Issum Wer den Nordring in Issum entlangfährt, der staunt nicht schlecht: Auf mehreren Koppeln, zwischen Pferden verschiedenster Färbung, weiden tatsächlich Kamele! Und diese Kamele kann man nicht nur von weitem bestaunen, sondern (nach vorheriger Anmeldung und Absprache) auch eine ganze Menge mit ihnen gemeinsam erleben: von Stallführungen über Pflege und Fütterung bis hin zum Trekking im benachbarten Wald ist alles möglich. Nebenbei lernen wir eine ganze Menge über diese Tiere, die in den unterschiedlichsten Größen und Färbungen am Nord­ring in Issum zu finden sind. Nicht zu vergessen die netten Esel Woitila und Niels, auf denen auch geritten werden kann.

Verschmust-kontaktfreudig sind die Tiere mitunter auf der Kamelfarm. Foto: Susanne Wingels

Altersempfehlung ab 3 Jahre; Öffnungszeiten: nur nach Absprache (auch kurzfristig); Preise (bis 4 Personen) Hofführung (20-30 Minuten) 16 Euro, Schnupperstunde 65 Euro (ohne Reiten 55 Euro), Kamelreiten (30/60 Minuten) 39/59 Euro; Kontakt: Nordring 155, 47661 Issum, Telefon 0163 5997401, www.kamelfarm-am-niederrhein.de



Niederländisches Wassermuseum Arnheim Dieses Museum ist ein großer Abenteuerspielplatz für Groß und Klein. Das ganze Haus ist voller Stationen, an denen wir Wasser erleben können. Wir können es anfassen, leiten, pumpen, schleusen, interaktiv Wissenswertes erfahren und im Quiz unser Wissen testen. Im Labor (Waterlab, Öffnungszeiten beachten!) experimentieren Kinder ab 6 Jahren mit Wasser und anderen Stoffen, und ganz oben unter dem Dach stellen wir unser eigenes duftendes, farbiges Shampoo her. Jüngere und lebhaftere Kinder können im Iglu den Eisbären brüllen hören und in der Kanalisation herumkriechen.

Besucher dürfen mit Wasser experimentieren. Foto: Susanne Wingels

Altersempfehlung 4-99 Jahre; Öffnungszeiten: Di-Fr 10-17 Uhr, Sa & So 10-10-17 Uhr, in den NL-Ferien auch Mo; Waterlab Sa 12.30-16 Uhr, So 11-16 Uhr; Preise Kinder bis 3 Jahre frei, 4-12 Jahre 5,50 Euro, 13-64 Jahre 9 Euro, Waterlab und Ferienaktivitäten +1,50 Euro; Kontakt: Zijpendaalseweg 26-28, NL-6814 Arnheim, Telefon 0031 26 4452548, www.watermuseum.nl

Kletterwald Niederrhein Netetal-Hinsbeck Die sieben Kletterparcours tragen so aufregende Namen wie „Spaß, Risiko, Abenteuer oder Fitness“. Der Spaßparcours befindet sich „nur“ eins bis 1,5 Meter über dem Erdboden, aber die Elemente des ebenfalls einfachen Ecki-Parcours (ganz ideal für Kinder) liegen bereits auf 2,5 bis vier Metern Höhe. Überall gibt es Seilbahnen, die das Herz von Abenteurern höherschlagen lassen. Je nach Körpergröße können die Besucher sich über die beiden Fitness- und Abenteuer-Parcours schließlich bis zum „Risiko“ auf acht bis 14 Meter vorarbeiten. Die fantasievollen Elemente versprechen abwechslungsreiche Spannung. Höhepunkte des Kletterwalds sind sicherlich die Seilbahnen, der Wimpelsurfer und ein Basejump aus elf Metern Höhe.

Es locken atemberaubende Klettertouren bis in die Baumwipfel. Foto: Susanne Wingels

Altersempfehlung ab 6 Jahre; Öffnungszeiten: Hauptsaison (Schulferien NRW + alle Feiertage) 10-19.30 Uhr, Nebensaison (Apr.-Jun., Sept.+Okt.) Fr 13-19.30 Uhr, Sa & So 10-19.30 Uhr; Preise 3 Stunden (inklusive Einweisung): Kinder 6-12 Jahre 17 Euro, Erwachsene 23 Euro; Kontakt: Heide 2d (Navi Heide 1), 41334 Nettetal-Hinsbeck, Telefon 02153 1219018 (Reservierung) oder 02153 1219819 (Kletterwald), www.kletterwald.net

Superfly Air Sports Duisburg Die 3000 Quadratmeter große Halle empfängt uns mit Trampolinen, soweit das Auge reicht. Insgesamt 50 Trampoline warten hier auf uns, 20 davon bilden eine zusammenhängende Fläche von 400 Quadratmetern, und wenn wir Glück haben, hat die Rezeption noch ein Bounce Board vorrätig, auf dem das Hüpfen gleich noch einmal ein bisschen mehr Spaß macht. Auf den zwei 15-Meter-Bahnen können wir eine Kür proben und in durch Netze getrennten Feldern Dodgeball spielen oder beim Springen einen Basketballkorb treffen. Im hinteren Bereich dreht sich alles um Schaumstoffbecken (Foam Pits).

Eine weiche Landung ist im Superfly garantiert. Foto: Susanne Wingels