„Sommertour Innovation“ der Wirtschaftsförderung Kreis Kleve : Vom Wasserstoffzug zu Robotern

Kreis Kleve Wystrach ist erste Station der „Sommertour Innovation“ der Kreis-WfG. Fünf Unternehmen werden besucht.

Dieser Zug sorgt international für Aufsehen: Alstoms Coradia iLint ist der weltweit erste Wasserstoffzug. Er hinterlässt keine Kohlendioxid-Emissionen und ist damit die praxistaugliche, umweltfreundliche Alternative zu herkömmlichen Dieselloks. Seit zehn Monaten ist der Coradia iLint in Niedersachsen im regulären Fahrgastbetrieb unterwegs, über drei Dutzend Züge sind nach Niedersachsen und Hessen bestellt worden. Interesse an dem innovativen Zug besteht auch über Deutschland hinaus. Für die Serienfertigung setzt Alstom dabei auf eine entscheidende Komponente vom Niederrhein: Wystrach aus Weeze liefert das Wasserstoff-Tanksystem, das auf dem Dach montiert ist. „Natürlich sind wir stolz, dass Alstom sich für uns als Lieferanten entschieden hat“, so Wolfgang Wolter, Geschäftsführer Vertrieb bei Wystrach. „Als inhabergeführtes Familienunternehmen vom Niederrhein ist es schön zu wissen, dass unsere Entwicklungen und Produkte ganz vorne mitspielen.“

Der Coradia iLint fährt mit Strom, der durch die Oxidation von Wasserstoffgas in Brennstoffzellen entsteht. Damit ist Wystrach auch ein hervorragendes Ziel für die traditionelle Sommertour der Wirtschaftsförderung Kreis Kleve in der nächsten Woche. Passend zum Schwerpunkt „Innovation“ besucht die Wirtschaftsförderung Kreis Kleve neben vier weiteren Unternehmen im Kreis Kleve, die sich und ihre jüngsten Innovationen präsentieren, am Montag als erstes die Wystrach GmbH. Neben dem wasserstoffangetriebenen Regionalzug Coradia iLint geht es dann auch um die von Wystrach entwickelte mobile Wasserstofftankstelle. Sie ist ein Baustein für den Verkehr der Zukunft, wenn Busse oder Trucks nicht mehr hinterlassen als ein paar Tropfen Wasser auf dem Asphalt.

Am Mittwoch geht die Reise der Kreis-WfG nach Kevelaer. Die Mera Tiernahrung ist ein Familienunternehmen vom Niederrhein in dritter Generation, das heute rund 150 Mitarbeiter zählt. Bei der Produktion von Hundebackwaren liegt Mera unter den Top drei Europas und stellt in Kevelaer über 470 verschiedene Futterbestandteile und Backwaren her. Das Firmengelände wurde seit dem Neubau 2006 kontinuierlich erweitert. So umfasst es heute neben dem Verwaltungsgebäude ein vollautomatisches Hochregallager und die Produktionsstätte mit Extrusionsanlagen und Backstraßen, die jährlich mehr als 70.000 Tonnen Trockennahrung und Backwaren für Hunde und Katzen herstellen. Die Produktionsanlage in der Wallfahrtsstadt Kevelaer ist eine der modernsten in Europa.