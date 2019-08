Fußball : Vier Ausfälle im ersten Spiel

Viktoria-Trainer Jan Klikens (r.) erwartet in dieser Saison bessere Vorstellungen von seiner Mannschaft. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Goch Bezirksligist Viktoria Goch startet mit stärkerem Kader in die Saison.

Fußball-Bezirksliga: Viktoria Goch — VfL Tönisberg (So., 15 Uhr). Zum Saisonauftakt misst sich die Gocher Viktoria gleich mit einem Team, das Jan Kilkens mit zum erweiterten Favoritenkreis zählt; dementsprechend erwartet der Gocher Coach eine schwere Aufgabe: „Tönisberg ist in der Vorsaison Vierter geworden und dürfte ein ähnlich harter Brocken wie letzte Woche im Verbandspokal Sparta Bilk werden. Dennoch wollen wir gut rein kommen in die Saison.“ Selbstvertrauen können die Weberstädter dabei gerade aus dem Pokalerfolg vom Vorsonntag schöpfen, als trotz holpriger Vorbereitung vieles schon sehr ansehnlich aussah. „Damit war ich sehr zufrieden. Das war eine gelungene Generalprobe. Ich denke wir ganz gut vorbereitet auf den Start“, erklärt Kilkens, der personell allerdings nicht aus dem Vollen schöpfen kann. Mit Besar Amzai, Leon Buttgereit, Jordi Barbara und Robert Nafin fehlen gleich vier Akteure urlaubsbedingt. Die verletzten Lukas Jacobs (Leiste) und Jonathan Klingbeil (Oberschenkel) ergänzen die Ausfallliste.