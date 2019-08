Radwegeerneuerung : Querallee wird teilweise gesperrt

Kleve-Materborn Die Arbeiten beginnen am 19. August und dauern neun Wochen. Autofahrer sollten eine andere Strecke nehmen.

Am kommenden Montag, 12. August, beginnen die Bauarbeiten zur Radwegerneuerung an der Querallee (K27) in Kleve zwischen der Gertrud-Boss-Straße und der Triftstraße. Der Rad-/Gehweg an der Südseite der Querallee – von Materborn kommend in Fahrtrichtung B9 rechts – wird voll gesperrt. Für diese Arbeiten ist zudem eine halbseitige Sperrung der Fahrbahn erforderlich. Diese wird tagsüber mit einer Baustellenampel als Wanderbaustelle eingerichtet.Der Rad-/Gehweg an der linken Seite in Fahrtrichtung B9 steht weiterhin zur Verfügung. Die Arbeiten werden etwa neun Wochen in Anspruch nehmen, so der Kreis Kleve. Ab dem Montag, 19. August, wird im Kreuzungsbereich Querallee/Triftstraße die Ampelanlage repariert. Währenddessen wird die Kreuzung wird mit einer Baustellenampel signalisiert. „Ortskundige Verkehrsteilnehmer werden gebeten, die Querallee zu meiden“, so der Kreis Kleve. Eine Umleitung wird nicht ausgewiesen. Die Anwohner des betroffenen Abschnitts müssen während der gesamten Bauphase mit erheblichen Einschränkungen und Behinderungen durch Baufahrzeuge und Arbeitsmaschinen rechnen. Die Anlieger können in Abstimmung mit der bauausführenden Firma unter Berücksichtigung der Bautätigkeiten ihre Grundstücke erreichen. Ansprechpartner für die Baumaßnahme ist die Kreis Kleve Bauverwaltungs-GmbH (KKB Telefon 02821 97709-0).