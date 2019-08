Fußball : Start nach der Reform

Szene aus dem Spiel der vergangenen Saison zwischen dem SV Grieth (blaues Trikot) gegen den BV DJK Kellen II. Zum Auftakt der Spielzeit 2019/20 kommt es an der van-den-Bergh-Straße zum Kellener Vereinsduell . Foto: Markus van Offern (mvo)

Kreis Kleve Fußball: Der Kreis Kleve-Geldern hat aus drei Gruppen der Kreisliga B zwei gemacht. Die Zahl der Verein pro Staffel ist auf 18 Klubs gestiegen. Zum Auftakt gibt es gleich eine Englische Woche.

In der Kreisliga B, Gruppe 1, zählen für viele Trainer der TuS Kranenburg, die DJK Appeldorn und die SGE Bedburg-Hau II zu den Titelfavoriten. Der erste Spieltag im Überblick:

Kreisliga B 1: Rheinwacht Erfgen - SV Rindern II (Sa., 16 Uhr). Norman Lousée, Trainer der Rheinwacht, erklärt vor dem Saisonauftakt: „In einer sehr starken Gruppe erwarte eine tolle und spannende Spiele. Meine Favoriten sind Kranenburg sowie Absteiger SGE II. Unser Ziel ist, ein einstelliger Rang“. Verzichten muss er dabei auf Alexander Nienhuys, Lukas Jacobs und Sascha Westerhoff, die den Klub verließen. Neuzugänge sind: Marcel Kropmann, Daniel Fuchs und Marc-Kevin Zinn. Die „Zebras“ mit Coach Dieter Oldenburg waren schon in der Vorsaison als Aufsteiger auf Platz vier vorgeprescht und wollen nun wieder oben mitspielen.

Info Einteilungen der Kreisligen B 1 und B 2 Kreisliga B Die ehemals drei B-Liga-Klassen wurden in zwei zusammengelegt. Die B 1 besteht aus Nord-Teams. Die Süd-Vereine spielen in der B 2. Lediglich Concordia Goch und BV/DJK Labbeck gehören als Nordvertreter dazu. Kreisliga A Die A-Liga startet erst am nächsten Wochenende, da es sich hier um eine Liga mit 16 Mannschaften handelt.

BV DJK Kellen II - BV DJK Kellen (Sa., 17 Uhr). Das erste vereinsinterne Duell in der B-Liga wird am Samstag in Kellen ausgetragen, wo die beiden Vertretungen des Fusionsklubs aufeinander treffen. Beide Trainer, André Hoedemaker ist für die 1. Mannschaft und Jan Skotnicki für die Zweite zuständig, sind gefragt und werden ihre Schützlinge dementsprechend einstellen. Trotzdem will jedes Team gewinnen, und es wird eine Partie auf Augenhöhe erwartet.

TuS Kranenburg - SV Bedburg-Hau. Der TuS, bei dem Coach Dragan Vasovic in seine sechste Saison geht, verpasste in der abgelaufenen Saison nur knapp den Aufstieg. „Wir wollen oben mitspielen, bauen aber keinen Druck auf“, sagt Vasovic vor dem Saisonstart. Stammtorwart Christoph Derksen erlitt einen Kreuzbandriss und wird von Kevin Verhoeven, FC Kleve II, ersetzt. „Unser Saisonziel ist ein einstelliger Tabellenplatz. Favoriten sind für mich einige Vereine, darunter auch Kranenburg“, meint SVB-Trainer Ramon Zanelli, der Torjäger Adrian van Baal an Schottheide-Frasselt verlor.

SG Keeken/Schanz - Concordia Goch II. Die Hausherren verloren zuletzt nur knapp der SV Hö.-Nie. im Pokal. Unter Coach Stefan Stang will man in der oberen Tabellenhälfte mitmischen. Dabei kann er sich auf eine torgefährliche und eingespielte Elf verlassen. Die Concorden um Trainer Kevin Janz, die in den letzten Spielzeiten immer um den Klassenerhalt kämpfen mussten, werden wohl erneut eine ähnliche Saison erleben. Vom Papier her sind die rot-weißen Gastgeber eindeutiger Favorit dieser Partie.

SuS Kalkar - DJK Appeldorn. Gleich zum Saisonauftakt geht das Kalkarer Lokalduell über die Bühne. Die Nicolaistädter konnten mit dem ehemaligen Praester Stürmer und gebürtigem Kalkarer Dennis Thyssen einen neuen Spielertrainer verpflichten. Er soll den sportlichen Neuaufbau nach der verkorksten Spielzeit vorantreiben. Im Gegensatz dazu kann DJK-Trainer Werner Kelputt auf eine eingespielte, junge und ehrgeizige Truppe zurückgreifen, die bereits in der Vorsaison auftrumpfte und jetzt ein gewichtiges Wort im Meisterschaftskampf mitreden will.

Siegfried Materborn - SV Griethausen. Der A-Liga-Absteiger aus Materborn um Trainer Ingo Pauls hat etliche Abgänge zu verzeichnen, darunter so wichtige Akteure wie Torhüter Lukas Wichert und Leon Claaßen. Jetzt setzt man der Materborner Allee verstärkt auf die eigene Jugend. Der Aufsteiger aus Griethausen, gecoacht von Björn Lippe, ist nach dreijähriger Abwesenheit wieder zurück in die B-Liga. Die „Wölfe“ vom Altrhein haben sich sicherlich den Ligaverbleib auf die Fahnen geschrieben. Nuancen werden diese Begegnung voraussichtlich entscheiden.

Alemannia Pfalzdorf II - SV Schottheide-Frasselt. Die Alemannen werden seit Juni vom neuen Übungsleiter Yükcel Taylan, vormals Germania Wemb, trainiert, der aber gleich zehn Abgänge verkraften musste. Die Testspiele verliefen auch nicht erfolgreich, kein einziger Sieg wurde verbucht. Trotzdem sind die „Pfälzer“ optimistisch, gaben sie doch als Saisonziel Platz sieben aus. Die Elf von SV-Coach Hikmet Eroglu, letzte Spielzeit auf Rang fünf gelandet, hat sich mit dem ehemaligen Hauer Goalgetter Adrian van Baal verstärkt. „Wir wollen uns immer weiter verbessern. Das wird eine interessante und spannende Runde. Ich habe einige Vereine als Favoriten auf dem Zettel: TuS, SGE II, Siegfried und Rindern II“, sagt Eroglu.

SGE Bedburg-Hau III - SGE Bedburg-Hau II. Die zweite vereinsinterne Partie steigt in Hasselt, wo der A-Liga-Absteiger auf die eigene Dritte trifft. Björn Mende (III) und Stephan Tekaat sind als Trainer nicht glücklich über diese Ansetzung, Mende erklärt: „Das Match steht unter besonderer Beobachtung und kann für Zündstoff sorgen“. Tekaat meint: „Das wird ein Spiel auf Augenhöhe. Alle Jungs ziehen gut mit, und wir wollen eine gute Rolle in der Liga spielen. Es soll aber keine Konkurrenz zwischen den Teams entstehen, und kein Spieler der 1. Mannschaft wird in der Zweiten auflaufen“. Dennoch gilt die Zweite als klarer Favorit.

SV Grieth - Viktoria Goch II (So., 15.30). Der Vorjahresfünfte aus Grieth, bei dem sich die Zu- und Abgänge die Waage halten, will in der Saison wieder um den Titel mitspielen. SVG-Coach Sascha Horsmann, zurzeit wegen einer Fingerverletzung außer Gefecht, will jetzt als Torhüter auflaufen und war bis auf die Pokalpleite in Warbeyen mit der Vorbereitung zufrieden. Neuling Viktoria II um den neuen Spielertrainer Ernes Tiganj will sicher zunächst den Fokus auf den Ligaverbleib legen. „Wir wollen mit einem Heimsieg in die Saison starten, erwarten eine ausgeglichene Partie, da mit den Gochern ein Brocken auf uns zukommt. Wir denken nur von Spiel zu Spiel“, sagt Horsmann.