Fußball-Bezirksliga : Reserve des 1. FC zum Auftakt beim Aufsteiger

Kleve In der Fußball-Bezirksliga trifft die junge FC-Mannschaft auf SV Sonsbeck II.

Fußball-Bezirksliga: SV Sonsbeck II – 1. FC Kleve II (So., 15.15 Uhr). Die Vorfreude bei der Reserve des 1.FC Kleve ist groß vor dem Saisonstart: „Die Mannschaft ist heiß darauf, dass es endlich losgehen kann“, sagt Trainer Lukas Nakielski vor dem Auftaktspiel bei der „Zweiten“ des SV Sonsbeck am Sonntag um 15 Uhr.

Nakielski erwartet dort einen Gegner, „der mit viel Euphorie auftreten wird“. So sind die Gastgeber aus dem Kreis Moers in der letzten Spielzeit aus der Kreisliga A in die Bezirksliga aufgestiegen. Ebenso wie die Schwanenstädter setzt auch Sonsbeck auf viele junge Akteure. „Natürlich weiß man vor dem ersten Spiel nie gena u, wo man steht“, sagt Nakielski: „In den Testspielen waren aber schon gute Leistungen zu sehen.“ Zum Abschluss der Vorbereitung besiegten die Rot-Blauen Rheingold Emmerich mit 3:0. Torschützen waren dort Abdul Tchamousou, Dano Evrard und Luca Verkühlen. Auch personell sieht es bei den Klevern gut aus, die Lage ist insgesamt noch entspannt. Sonsbecks Testspielergebnisse sind durchaus imponierend: Die Elf von Johannes Bothen gewann jedes Spiel und besiegte im letzten Spiel Alemannia Pfalzdorf mit 2:0. Die Mannschaft vom Bresserberg erwartet also keine leichte Aufgabe.