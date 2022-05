Lage am Freitag : Unwetter zieht vorerst am Kreis Kleve vorbei

Kreis Kleve Während es am Donnerstag spektakuläre Bilder und zahlreiche Einsätze im Kreis Kleve gab, blieb es am Freitag bei leichtem Gewitter und Regen. Wie die Aussichten für Samstag sind.

Wer am frühen Nachmittag durch die Klever Innenstadt gelaufen ist, konnte überall das gleiche Bild beobachten: Prüfende Blicke in den Himmel, Händler, die ihre Auslage zusammenpacken und Fußgänger, die schleunigst nach Hause wollten. Das Unwetter am Donnerstag und die eindringlichen Warnungen von Meteorologen reichten aus, damit sich die Straßen spürbar leerten. Gut so: Schließlich ist Vorsicht besser als Nachsicht. Während es anderswo in Westeuropa ordentlich krachte, zog die ganz schwere Gewitter- und Sturmfront am Freitag zunächst aber am Kreis Kleve vorbei.