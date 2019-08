Feier im Waldhaus Dicks in Weeze : Die Fleischerinnung spricht ihre Lehrlinge los

Feier im Waldhaus Dicks in Weeze

Drei Fachverkäuferinnen, ein Fachverkäufer und fünf Fleischer haben erfolgreich ihre Ausbildung abgeschlossen. Die Innung sprach sie von den Pflichten der Lehrzeit los und erhob die Nachwuchshandwerker in den Gesellenstand. Obermeister Heinz Borghs aus Straelen begrüßte im Waldhaus Dicks in Weeze den Jungverkäufer, die Jungverkäuferinnen und Junggesellen, deren Ausbilder, Angehörige sowie Ehrengäste.Er gratulierte den jungen Handwerkern zur bestandenen Abschluss- und Gesellenprüfung. Er freute sich mit den ehemaligen Auszubildenden, die sich qualifiziert und in den Prüfungen gute Leistungen erbracht haben.