Wasserstoff-Zentrum in Oberbruch​: Kreis Heinsberg soll Modellregion werden​

Wasserstoff-Zentrum in Oberbruch

Im Kreis soll bald grüner Wasserstoff produziert werden. Foto: imago images/Jochen Eckel/Jochen Eckel via www.imago-images.de

Kreis Heinsberg Die Politik strebt eine bundesweite Vorreiterrolle in Sachen Wasserstoff an. Ein Unternehmerkonsortium aus dem Kreis hatte im vergangenen Jahr große Pläne vorgestellt.

(cpas) Schon im vergangenen Jahr hat ein Unternehmerkonsortium um den Maschinenbauer Neuman & Esser aus dem Kreis Heinsberg gemeinsam mit der Stadtverwaltung Pläne auf den Weg gebracht, um ein ganzheitliches und bundesweit neues Wasserstoff-System in Oberbruch zu bauen. Nach Plänen der CDU-Kreistagsfraktion soll der Kreis Heinsberg passend dazu zur Wasserstoff-Modellregion werden. Ein entsprechender Antrag steht im Kreisausschuss am kommenden Montag auf der Tagesordnung.

Das Erreichen der Klimaneutralität bis 2045 sei nur möglich, wenn fossile Energien durch nachhaltige Alternativen ersetzt werden, heißt es im Antrag der CDU. „Grüner Wasserstoff kann dabei ein wichtiger Baustein für den Strukturwandel werden – auch in unserem Kreis.“ Das Projekt „H2HS“ im Oberbrucher Industriepark beinhaltet sowohl die Produktion, die Speicherung als auch den Verbrauch und die Versorgung umliegender Wohngebiete von und mit grünem Wasserstoff. Die Westverkehr hat bereits angekündigt, zunächst zehn Wasserstoff-Busse in die Flotte aufnehmen zu wollen, die an einer eigenen Tankstelle befüllt werden sollen.