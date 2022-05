Fördertopf ist noch nicht leer : 1000 Euro für Nachbarschaftsprojekte im Kreis Kleve

Kreis Kleve Nachbarschaften und andere Gruppen können noch profitieren. Das entsprechende Landesprogramm ist im Kreis Kleve noch nicht voll ausgeschöpft. Bewerbungen bis November möglich.

(lukra) Der Kreis Kleve nimmt auch in diesem Jahr am Landesprogramm „2000 x 1000 Euro für das Engagement“ teil. Viele förderfähige Projekte haben den Kreis Kleve seit dem Projektstart am 1. April bereits erreicht. „Da waren schon einige kreative Ideen dabei“, sagt Ansprechpartner Timo Güdden, Büro der Landrätin. Jedoch wurde der Fördertopf noch nicht voll ausgeschöpft. Insgesamt kann der Kreis Kleve 39 Initiativen mit jeweils 1000 Euro unterstützen. „Es wäre doch schön, wenn wir das voll nutzen können“, sagt Güdden. Es ist also aussichtsreich, weiterhin Projektanträge einzureichen.