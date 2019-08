Kleve : Bei Rot geht es um Leben und Tod

Kranenburg Michael Terhoeven, Pfarrer in allen Ortsteilen der Gemeinde Kranenburg, schreibt seine Gedanken zur liturgischen Farbe Rot. Es ist die Farbe des Feuers, der Liebe, des Blutes und des Heiligen Geistes.

Von den sieben liturgischen Farben hat Pfarrer Michael Terhoeven, der in Goch zuhause ist und in den Kranenburger Gemeinden Dienst tut, die Farbe Rot gewählt. Er schreibt: „Von Grün auf Grün-Gelb und dann auf Rot – ich halte meinen Wagen an. So tue ich es auch vor dem roten Stopp-Schild. Rot signalisiert: Gefahr für Leib und Leben! Aufpassen! Wenn es im Straßenverkehr um Warnung und Schutz geht, dann sind die Straßenschilder oft rot umrandet. Die Kranken- und Notrettungswagen und die Feuerwehrwagen sind rot. Die Urflüssigkeit des Lebens ist rot. Das Blut pulsiert in unseren Adern. Solange das Herz diese Flüssigkeit durch den Körper pumpt, ist Leben in uns. Bei Rot geht es immer um Leben und Tod. Am Karfreitag bedenken die Christen den Tod Jesu. Der Leiter der Liturgie in der katholischen Tradition trägt ein rotes Gewand. Signal: Jesus gibt sein Leben, um das Leben der Welt zu retten! Jesus erfüllt die Sendung des Vaters bis zum letzten Blutstropfen. Er gibt sich ganz hinein in seinen Auftrag aus Liebe zum Vater, aus Liebe zu den Menschen, aus Liebe zur Schöpfung. Seine äußerste Hingabe am Kreuz ist zugleich seine Erhöhung und Vollendung. „Es ist vollbracht! Und er neigte das Haupt und übergab den Geist.“ Joh 19,30b. Die Hingabe bis in den Tod ist vollendete Liebe. Die Farbe Rot lässt mich anhalten und innehalten. Du bist geliebt, darum liebe dich selbst. Du bist geliebt, darum sei dem anderen ein Nächster. Du bist geliebt, darum schütze das Leben. Aus Gottes Liebe ist alles entstanden, so glauben die Christen. Gottes Leben und Liebe trägst du in deinem Wesen. Halte von Zeit zu Zeit an auf deinem Lebensweg und bedenke dankbar das geliebte Leben, das du bist und mit dir die ganze Schöpfung. Dieses Vertrauen kann dir auf deinem Lebensweg Flügel verleihen. Es ist Gottes Heiliger Geist, der dich trägt, voranbringt, dir Auftrieb gibt. Rot erinnert daran, dass Gottes Geist uns brennen lässt in Liebe für das Leben. Im Feuerbrand wird aus dem Erz das edle Metall gewonnen. Wer in der Kraft des Heiligen Geistes in Liebe brennt, wird immer mehr gewandelt zu einem lauteren Menschen. Wenn solch lauterer Menschen im Gottesdienst gedacht wird, erinnert das Rot der liturgischen Gewänder daran, dass Gottes Geist Lebens- und Liebeskraft über den Tod hinaus ist. Wer in Liebe sein Leben gegeben hat im Einsatz für Mensch, Schöpfung und Gott, dessen Leben ist geläutert, gewandelt und vollendet bei Jesus Christus in der Herrlichkeit des Vaters. Rot: Halte an! Taste dich auf deinem Lebensweg langsam weiter vor mit dem Gedanken: Gott kann dich leiden – siehe Jesus – .Taste dich vor zum Leben mit der Frage: Kann ich Gott, seine Schöpfung, den Nächsten und mich selbst leiden? Wie steht es mit der Glut des Heiligen Geistes in meinem Herzen? Wofür schlägt mein Herz?“ – Als Feuerfarbe ist Rot zu sehen, wenn Feste des Heiligen Geistes gefeiert werden, so Pfingsten oder bei der Firmung. Das Blut spielt eine Rolle, wenn Rot an Märtyrerfesten getragen wird, also an Tagen, an denen man das Gedenken von Heiligen (auch den meisten Aposteln) feiert, die für ihren Glauben gestorben sind. Außerdem ist Rot die Farbe des Karfreitags, des Palmsonntags und des Festes Kreuzerhöhung, also Tage, an denen besonders des Leidens und des Todes Jesu gedacht wird. Blut und Feuer haben aber beide etwas mit der Liebe zu tun: Der Heilige Geist, der an Pfingsten in Feuerzungen auf die Jünger herabkam, wird oft als das Band der Liebe bezeichnet, das Menschen und Gott vereint.