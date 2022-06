Kunstwerk : Heiliger Christophorus als Emaille-Arbeit

Der Goldschmied, Kirchenmaler und Bildhauer Egino Günter Weinert schuf dieses Emaille-Bild in den 1950er Jahren.

Kevelaer Aus dem Depot des Museums Kevelaer wird ein Bild von Egino Günter Weinert vorgestellt. Darin greift er eine Heiligenlegende aus dem 13. Jahrhundert auf.

In jedem Quartal wird aus dem Depot des Niederrheinischen Museums Kevelaer ein Objekt, seine Bedeutung und seine Geschichte vorgestellt, denn bekanntlich gibt es immer wieder Sehenswertes, das nur selten das Licht der Ausstellungen erblickt. In Erinnerung an den Goldschmied, Kirchenmaler und Bildhauer Egino Günter Weinert (1920-2012) ist es diesmal eine seiner Emaille-Arbeiten aus den 1950er Jahren. Sie ist etwa 12,7 mal 18,7 mal drei Zentimeter groß und zeigt den Heiligen Christophorus, der mit blühendem Stock und das Jesuskind tragend aus einem Fluss ans Ufer steigt.

Der Heilige Christophorus († 249), der vor seiner Taufe Offerus oder auch Reprobus hieß, war ein groß gewachsener Mann, um den sich viele Legenden ranken. Der Name Christophorus bedeutet übersetzt Christusträger und bezieht sich auf die wohl bekannteste Geschichte des Heiligen: Demnach diente Christophorus Gott, indem er seine riesenhafte Gestalt nutzte und Reisende über einen tiefen Fluss führte. So trug er eines Nachts auch ein Kind auf seinen Schultern. Dieses wurde ihm jedoch so schwer, dass der große Mann zu ertrinken drohte. Am Ufer angekommen, gab sich das Kind als Christus zu erkennen, taufte Christophorus und sprach: „Mehr als die Welt hast du getragen.“

Egino Weinert griff auf diese Heiligenlegende aus dem 13. Jahrhundert zurück. Durch die betonten Konturenlinien und kräftigen Farben wie Rot und Blau sind Weinerts Figuren sowie die gesamte Szene klar und einfach zu erfassen: „Meine Kunst soll verstanden werden, von Jung und Alt, und Kunstkenner sollen sie erfreuen.“

Neben der hier vorgestellten Arbeit fertigte Weinert überwiegend sakrale Ausstattungsgegenstände wie Tabernakel, Kreuze und Kelche für Kirchen im In- und Ausland an. Obwohl Weinert in seiner Vergangenheit auf viele Hindernisse stieß – wie dem Verlust seiner rechten Hand –, hat er an seiner Leidenschaft für die Kunst festgehalten, und seine Werke erfreuen die Betrachter bis heute.

(RP)