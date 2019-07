Kreis Kleve : Friseure feiern den Abschluss ihrer Ausbildung

Frischgebackene Gesellen wurden in der Gaststätte „Zur Dorfschule“ in Keppeln vor 100 Gästen losgesprochen.

17 Friseure, unter ihnen ein junger Mann, haben nach dreijähriger Ausbildungszeit ihre Gesellenprüfung erfolgreich abgelegt. Lehrlingswart Jochen Valentin aus Goch sprach sie von den Pflichten der Ausbildung los und erhob die Nachwuchshandwerker/-innen in den Gesellenstand. Obermeisterin Karin Ingenillem begrüßte die Junggesellinnen und den Junggesellen, deren Ausbilder, die Eltern, Freunde sowie die Ehrengäste in der Gaststätte „Zur Dorfschule“ in Keppeln.

Im Namen des Berufskollegs Kleve übermittelte Katharina Kohnen, Koordinatorin für den Bereich Berufsschule, den jungen Friseuren die Glückwünsche. „Nobody said it was esay” mit diesen Worte eröffnete die Lehrerin ihre Ansprache. „Das wird der ein oder andere von euch sicherlich unterstreichen können. Ihr habt in den letzten drei Jahren eurer Ausbildung durch die theoretische und praktische Arbeit gekämpft, Höhen und Tiefen durchlaufen aber dabei niemals das Ziel aus den Augen verloren. Getreu nach dem Motto: Wenn Du eine Pechsträhne hast, färbe sie um.“