Fußball : Kunstrasenplätze in der Region auf dem Prüfstand

Kreis Kleve Die EU will Kunststoffgranulat verbieten. Die Städte und Gemeinden sind vorbereitet.

Jörg Bolterdorf, Pressesprecher der Stadt Kleve, teilt mit, „die Mitteilung des Städte- und Gemeindebundes hinsichtlich der Gefährlichkeit von SBR-Granulat auf Kunstrasenplätzen haben wir zur Kenntnis genommen. Wie die Entscheidung der EU-Kommission am Ende aussehen wird, weiß derzeit niemand und daher ist unsererseits eine Wertung derzeit auch nicht möglich. Im Stadtgebiet Kleve sind vor kurzem die Kunstrasenplätze auf den Sportanlagen Rindern und Materborn im Betrieb genommen worden. Diese Plätze haben bereits ein zukunftsweisendes Korkgranulat erhalten. Lediglich die Plätze des 1.FC Kleve sowie teilweise die Kunstrasenfelder in Kellen sind mit Gummigranulat ausgestattet. Ob ein Austausch des Gummigranulates kurzfristig erfolgen muss, ist von der der EU-Entscheidung abhängig.“

Hoffnung Die EU will das Mikroplastik-Granulat verbieten. Bundesinnenminister Horst Seehofer will sich für eine Übergangsfrist von sechs Jahren für bestehende Plätze einsetzen. Auch der DFB fordert Bestandsschutz.

Der Kunstrasenplatz in Hasselt, der vom Fusionsklub SGE Bedburg-Hau bespielt wird, ist schon vor 15 Jahren eingeweiht worden. „Der ist mittlerweile in einem sanierungsbedürftigen Zustand“, sagt SGE-Vorsitzender Björn Mende. Deshalb hat die Gemeindeverwaltung Bedburg-Hau schon für dieses Jahr im Haushalt 370.000 Euro eingestellt, bestätigt Kämmerer Georg Fischer. Dieter Henseler vom Fachbereich Planen und Bauen betont, dass die Verwaltung im engen Kontakt mit dem Verein steht. „Das Granulat haben wird schon im vergangenen Sommer rausgeholt, da es bei der großen Hitze geschmolzen ist. Wir haben den Platz besandet“, sagt Henseler. Die Ausschreibung läuft Ende des Jahres, die neue Oberfläche soll im kommenden Sommer während der Spielpause gelegt werden. Im Zusammenspiel mit einem Ingenieur wird geprüft, ob Kork, Besandung oder ähnliches Material verwendet werden soll.

Auch in der Stadt Goch befinden sich zwei Kunstrasenplätze. „Die Debatte ist uns präsent“, sagt Torsten Matenaers, Sprecher der Verwaltung. Die Bauarbeiten des neuen Kunstrasenplatzes für Alemannia Pfalzdorf sind beinahe abgeschlossen. In wenigen Wochen schon soll dieser feierlich eingeweiht werden. „Dort aber wurde Kork als Infillmaterial verwendet, es gibt also keine Probleme“, sagt Matenaers. In Planung befindet sich aktuell zudem ein weiterer Kunstrasenplatz für die Klubs SpVgg Kessel, die DJK SG Hommersum-Hassum und der SV Asperden. Dort wird aktuell noch auf Lärm- und Verkehrsgutachten gewartet. „Uns ist klar, dass damit ein erheblicher Aufwand verbunden ist. Aber wir kriegen seit Monaten eigentlich keine Information, wie es aussieht“, sagt Patrick Pitzner, Vorsitzender des SV Asperden, auf dessen Anlage der Kunstrasen gelegt werden soll. Auf Anfrage sagt Matenaers dazu: „Es ist alles im Fluss und das auch so mit dem Verein kommuniziert.“