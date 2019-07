Donsbrüggen : Heimatverein feiert Goldjubiläum in Donsbrüggen

Zum Goldjubiläum plant der Heimat- und Verkehrsverein Donsbrüggen ein großes Fest.

(RP) Der Heimat- und Verkehrsverein Donsbrüggen feiert „Geburtstag“ – er wird 50 Jahre. Alles begann 1969, als die erste „Neugliederungsrungswelle“ über das Klever Land hinwegging. Aus damals über 50 Städten und Gemeinden wurden am 1. Juli 1969 sechs neue Kommunalgebilde, die Städte Kleve, Goch und Kalkar sowie die Gemeinden Uedem, Bedburg-Hau und Kranenburg. Das Dorf Donsbrüggen gehörte fortan zur Stadt Kleve. In den Dörfern, damals fast ausnahmslos selbständige Gemeinden, kam allenthalben große Sorge auf, man befürchtete eine Dezimierung der Eigenständigkeit. Von diesem Gedanken beseelt haben Mitglieder des Rates der Gemeinde Donsbrüggen die Bürger zusammengerufen und es wurde 1969 einmütig der „Heimatverein Donsbrüggen“ gegründet, der zwei Jahre später in „Heimat- und Verkehrsverein Donsbrüggen“ umbenannt wurde. Seinen 50-jährigen Geburtstag feiert der Verein am 31. August mit einem Fest auf dem Dorfplatz.