Caritas : Caritas Kleve mit zwei neuen Häusern

Vorstand Rainer Borsch informierte über aktuelle Projekte. Foto: Caritas

Kleve Mitarbeiterversammlung des Caritasverbandes im Kolpinghaus Kleve.

(RP) Rund 100 Mitarbeiter begrüßte die Mitarbeitervertretungs-Vorsitzende Aleta Löffler im Kolpinghaus Kleve bei der Mitarbeiterversammlung des Caritasverbandes Kleve. Vorstand Rainer Borsch berichtete ausführlich sowohl über die Entwicklungen im abgelaufenen Jahr als auch über Themen des Jahres 2019.

So wurden im Juli wurden zwei neue Gebäude bezogen: Dazu zählt das Familienzentrum „Zauberstern“ in Kleve, das endlich die alten Räume in der Küppersstraße verlassen konnte. Nun freuen sich die Mitarbeiterinnen auf die Arbeit in den neuen und großzügigen Räumen in der Triftstraße. Dadurch wird auch die Betreuung von Kindern unter drei Jahren möglich. Dies war im Altbau leider nicht gegeben.

In Goch-Asperden wurde jetzt der Neubau der Wohngruppe Knobbenhof von den Kindern und Jugendlichen bezogen. „Erfreulich bei beiden Baumaßnahmen ist, dass sie im Kostenrahmen bleiben“, sagte Vorstand Rainer Borsch. Der Neubau in Kleve wurde von der Stadt und vom Land unterstützt; für den Neubau in Goch-Asperden erhält der Caritasverband einen Zuschuss der „Aktion Mensch“. Ebenfalls ist der Umbau des Pfarrheims in Emmerich angelaufen: Hier soll zu Beginn des Jahres 2020 eine Tagespflege eröffnet werden. Vorgesehen ist, dass auch die Mobile Pflege an diesen Standort zieht. Eine weitere positive Nachricht ging ein, als die Stadt Kleve den Verband erneut mit der Betreuung des Offenen Ganztags nach Ausschreibung an drei Klever Schulen beauftragte.