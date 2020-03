Corona im Kreis Kleve : Zweiter bestätigter Fall einer Corona-Infektion

Im Fieberzelt am St.-Antonius-Hospital in Kleve können sich Menschen mit Grippesymptomen auf das Coronavirus testen lassen. Zwei Menschen aus dem Kreis Kleve wurden bislang positiv getestet. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Kleve Im Kreis Kleve gibt es jetzt zwei Menschen, bei denen das Coronavirus diagnostiziert wurden. Beide wohnen in Kleve. Erste Schulen teilen mit, am Donnerstag geschlossen zu bleiben. Reisen von Weeze nach Italien sind nicht mehr möglich.

Das Kreisgesundheitsamt erhielt nun die amtliche Bestätigung des Testergebnisses. Die betroffene Person zeigt ebenfalls geringe Symptome und befindet sich bereits seit Dienstag Tag in häuslicher Isolation. Diese Quarantäne betrifft auch weitere Familienmitglieder, teilte der Kreis Kleve mit. Derzeit ermittelt das Kreisgesundheitsamt auch für diesen Fall die Personen, die mit dem Erkrankten in Kontakt gekommen sind.

Weiterhin vorsorglich geschlossen bleibt in Kellen der Kindergarten Arche Noah. Hintergrund ist eine entsprechende dringende Empfehlung des Kreises Kleve vom 10. März. Demnach ist bei einem Angehörigen eines Kindes, das den Kindergarten besucht, der neuartige Coronavirus ,Covid-19’ festgestellt worden“, so die Bischöfliche Pressestelle/ Region Niederrhein. Zunächst gilt die Schließung voraussichtlich bis einschließlich Freitag, 13. März. Inzwischen haben auch erste Klever Schulen beschlossen, sicherheitshalber am Donnerstag keinen Unterricht stattfinden zu lassen. Das Freiherr-vom-Stein-Gymnasium wird geschlossen bleiben. Timo Bleisteiner, Direktor des innerstädtischen Gymnasiums, erklärt den Eltern und Schülern, es handele sich um eine Vorsichtsmaßnahme, weil man auf das Ergebnis eines Tests warte. Es bestehe die Möglichkeit, dass sich ein Kind mit dem Virus infiziert habe. Die Grundschule in Rindern soll am Donnerstag ebenfalls nicht öffnen. Bestätigt ist diese Information noch nicht. Der Schulträger ist bislang nicht zu erreichen.