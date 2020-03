Kostenpflichtiger Inhalt: Pilotprojekt der AOK : Bald digitale Sprechstunde im Kreis

Katharina Jünger von der teleclinic im Gespräch mit Onlinearzt Nikolaus Schmidt-Sibeth: Der erstellt per Video-Chat eine Diagnose und kann auch ein Rezept ausstellen. Foto: Klaus-Dieter Stade (kds)

Kreis Kleve Die AOK Rheinland bietet Eltern in den Kreisen Kleve und Wesel die Sprechstunde per App. In einem Pilotprojekt mit der „teleclinic“ München startet der digitale Arztbesuch Anfang April für die Mitglieder der Versicherung.