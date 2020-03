Netzwerktreffen am Airport Weeze : Kontakte knüpfen bei „Kreis Kleve konkret“

Kreis Kleve Die Rheinische Post Mediengruppe hatte zum ersten Netzwerktreffen im Terminal des Airport Weeze eingeladen.

Silke Gorißen wird demnächst das Collegium Augustinianum Gaesdonck besuchen. Die Landratskandidatin der CDU nahm die Einladung von Direktor Markus Oberdörster am Dienstagabend dankend an. Nicht, weil sie das Internatsgymnasium am Rande der Stadt Goch nicht kennt, sondern weil sie sehen möchte, wie sich die Schule entwickelt hat. „Mein Vater hat die Gaesdonck in den 60er Jahren besucht“, berichtet Gorißen. Damals, das weiß auch Oberdörster, ging es dort noch ganz anders zu. Heute gehört das bischöfliche Gymnasium zu den gefragtesten Privatschulen im Land. Oberdörsters’ Ziel: Zu den zehn besten gehören.